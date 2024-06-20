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Игрок сборной Испании Родри пропустит матч с Албанией на Евро-2024

Игрок сборной Испании Родри пропустит матч с Албанией на Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании Родри пропустит матч 3-го тура чемпионата Европы с Албанией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

Испанский игрок в матче с Италией заработал вторую жёлтую карточку на 45+2-й минуте. Ранее он получил предупреждение в игре 1-го тура с Хорватией. По правилам Евро, достаточно получить две жёлтые карточки, чтобы пропустить матч.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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