Игрок сборной Испании Родри пропустит матч с Албанией на Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Родри пропустит матч 3-го тура чемпионата Европы с Албанией.

Испанский игрок в матче с Италией заработал вторую жёлтую карточку на 45+2-й минуте. Ранее он получил предупреждение в игре 1-го тура с Хорватией. По правилам Евро, достаточно получить две жёлтые карточки, чтобы пропустить матч.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.