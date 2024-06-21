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Антони, Коло Муани, Фофана — самые подешевевшие футболисты сезона по версии Transfermarkt

Антони, Коло Муани, Фофана — самые подешевевшие футболисты сезона по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости по окончании сезона-2023/2024.

Лидером рейтинга стал вингер «Манчестер Юнайтед» Антони. На второй строчке расположился нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани. Замкнул тройку центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана.

Топ-10 самых подешевевших футболистов по итогам сезона-2023/2024:

  1. Антони («Манчестер Юнайтед», € 25 (-35) млн);
  2. Рандаль Коло Муани («ПСЖ», € 25 (-35) млн);
  3. Уэсли Фофана («Челси», € 25 (-30) млн);
  4. Неймар («Аль-Хиляль», € 30 (-30) млн);
  5. Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм», € 18 (-27) млн);
  6. Рис Джеймс («Челси», € 40 (-25) млн);
  7. Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед», € 35 (-25) млн);
  8. Йозуа Киммих («Бавария», € 50 (-25) млн);
  9. Жоау Канселу («Манчестер Сити»/«Барселона», € 25 (-25) млн);
  10. Марко Верратти («Аль-Араби», € 18 (-22) млн).
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