«Химки» объявили о возвращении защитника Александра Филина

Состав «Химок» пополнил 27-летний защитник Александр Филин. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной команды в социальных сетях. Футболист вернулся в «Химки» из бельгийского «Эйпена».

«С возвращением, Саша! Добро пожаловать, Фил! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», – говорится в сообщении клуба.

27-летний Филин выступал за «Эйпен» с 31 января 2023 года, куда перешёл из «Химок» на правах свободного агента. За это время защитник принял участие в 27 матчах бельгийского клуба во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности россиянин провёл на поле 2139 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 600 тыс.

Ранее футболист выступал за молодёжную команду «Шахтёра», «Уфу», «Нижний Новгород», «Тамбов» и «Химки».