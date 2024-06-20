Стало известно расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России на сезон-2024/2025

Российский футбольный союз утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матчи 1-го тура пройдут с 30 июля по 1 августа. В группе А встретятся московские «Спартак» и «Динамо», в группе В – «Локомотив» и «Ростов», а в группе С – «Краснодар» и ЦСКА.

Тур 1 (30 июля – 1 августа)

«Спартак» – «Динамо» Москва

«Динамо» Мх – «Крылья Советов»

«Локомотив» – «Ростов»

«Химки – «Оренбург»

«Ахмат – «Пари НН»

«Краснодар – ЦСКА

«Рубин – «Акрон»

«Зенит – «Факел»

Тур 2 (13–15 августа)

«Динамо» М – «Динамо» Мх

«Крылья Советов» – «Спартак»

«Ростов» – «Химки»

«Оренбург» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Пари НН»

«Рубин» – «Зенит»

«Факел» – «Акрон»

Тур 3 (27–29 августа)

«Динамо» М – «Крылья Советов»

«Спартак» – «Динамо» Мх

«Оренбург» – «Ростов»

«Локомотив» – «Химки»

«Ахмат» – «ЦСКА

«Пари НН» – «Краснодар»

«Факел» – «Рубин»

«Акрон» – «Зенит»

Тур 4 (17–19 сентября)

«Динамо» Мх – «Динамо» М

«Спартак» – «Крылья Советов»

«Ростов» – «Оренбург»

«Химки» – «Локомотив»

ЦСКА – «Краснодар»

«Пари НН» – «Ахмат»

«Зенит» – «Рубин»

«Акрон» – «Факел»

Тур 5 (1–3 октября)

«Динамо» М – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Динамо» Мх

«Химки» – «Ростов»

«Локомотив» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Пари НН» – ЦСКА

«Рубин – «Факел

«Зенит» – «Акрон»

Тур 6 (22–24 октября)

«Крылья Советов» – «Динамо» М

«Динамо» Мх – «Спартак»

«Ростов» – «Локомотив»

«Оренбург» – «Химки»

ЦСКА – «Ахмат»

«Краснодар» – «Пари НН»

«Акрон» – «Рубин»

«Факел» – «Зенит»

В групповом раунде Пути РПЛ сыграют два круга, всего шесть матчей у каждой команды. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф), третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире. Жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ прошла 10 июня.