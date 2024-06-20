Стало известно расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России на сезон-2024/2025

Российский футбольный союз утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матчи 1-го тура пройдут с 30 июля по 1 августа. В группе А встретятся московские «Спартак» и «Динамо», в группе В – «Локомотив» и «Ростов», а в группе С – «Краснодар» и ЦСКА.
Тур 1 (30 июля – 1 августа)
«Спартак» – «Динамо» Москва
«Динамо» Мх – «Крылья Советов»
«Локомотив» – «Ростов»
«Химки – «Оренбург»
«Ахмат – «Пари НН»
«Краснодар – ЦСКА
«Рубин – «Акрон»
«Зенит – «Факел»
Тур 2 (13–15 августа)
«Динамо» М – «Динамо» Мх
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Ростов» – «Химки»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Пари НН»
«Рубин» – «Зенит»
«Факел» – «Акрон»
Тур 3 (27–29 августа)
«Динамо» М – «Крылья Советов»
«Спартак» – «Динамо» Мх
«Оренбург» – «Ростов»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – «ЦСКА
«Пари НН» – «Краснодар»
«Факел» – «Рубин»
«Акрон» – «Зенит»
Тур 4 (17–19 сентября)
«Динамо» Мх – «Динамо» М
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Оренбург»
«Химки» – «Локомотив»
ЦСКА – «Краснодар»
«Пари НН» – «Ахмат»
«Зенит» – «Рубин»
«Акрон» – «Факел»
Тур 5 (1–3 октября)
«Динамо» М – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Динамо» Мх
«Химки» – «Ростов»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Пари НН» – ЦСКА
«Рубин – «Факел
«Зенит» – «Акрон»
Тур 6 (22–24 октября)
«Крылья Советов» – «Динамо» М
«Динамо» Мх – «Спартак»
«Ростов» – «Локомотив»
«Оренбург» – «Химки»
ЦСКА – «Ахмат»
«Краснодар» – «Пари НН»
«Акрон» – «Рубин»
«Факел» – «Зенит»
В групповом раунде Пути РПЛ сыграют два круга, всего шесть матчей у каждой команды. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф), третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире. Жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ прошла 10 июня.