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РПЛ представила календарь на сезон-2024/2025

РПЛ представила календарь на сезон-2024/2025
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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте представила полный календарь на сезон-2024/2025.

1-й тур (19–22 июля)

«Ростов» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Акрон»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Пари НН» – «Рубин»
«Оренбург» – «Спартак»
«Химки» – «Динамо» Махачкала

2-й тур (26–29 июля)

«Краснодар» – «Динамо» Махачкала
«Крылья Советов» – «Ростов»
«Динамо» – «Локомотив»
«Факел» – «Акрон»
«Рубин» – «Зенит»
«Пари НН» – ЦСКА
«Оренбург» – «Ахмат»
«Химки» – «Спартак»

3-й тур (2–5 августа)

«Зенит» – «Ростов»
«Спартак» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Оренбург»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Факел» – «Краснодар»
«Рубин» – «Химки»
«Динамо» Махачкала – «Пари НН»
«Акрон» – «Динамо»

4-й тур (9–12 августа)

«Зенит» – «Динамо»
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Рубин»
«Краснодар» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Факел»
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала
«Пари НН» – «Химки»
«Оренбург» – «Акрон»

5-й тур (16–19 августа)

«Ростов» – «Оренбург»
«Краснодар» – «Пари НН»
ЦСКА – «Локомотив»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Спартак»
«Динамо» Махачкала – «Ахмат»
«Акрон» – «Рубин»
«Химки» – «Зенит»

6-й тур (23–26 августа)

«Зенит» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Пари НН»
ЦСКА – «Акрон»
«Динамо» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Ростов»
«Ахмат» – «Химки»
«Факел» – «Оренбург»
«Рубин» – «Динамо» Махачкала

7-й тур (30 августа – 1 сентября)

«Спартак» – «Рубин»
«Ростов» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала
«Локомотив» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Акрон»
«Пари НН» – «Зенит»
«Оренбург» – «Динамо»
«Химки» – ЦСКА

8-й тур (13–16 сентября)

«Краснодар» – «Ростов»
ЦСКА – «Зенит»
«Динамо» – «Ахмат»
«Факел» – «Пари НН»
«Рубин» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Динамо» Махачкала – «Спартак»
«Акрон» – «Химки»

9-й тур (20–23 сентября)

«Зенит» – «Факел»
«Спартак» – «Динамо»
«Ростов» – «Динамо» Махачкала
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Рубин» – ЦСКА
«Пари НН» – «Локомотив»
«Акрон» – «Краснодар»
«Химки» – «Оренбург»

10-й тур (27–30 сентября)

«Ростов» – «Акрон»
«Краснодар» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Химки»
ЦСКА – «Ахмат»
«Локомотив» – «Спартак»
«Факел» – «Рубин»
«Оренбург» – «Пари НН»
«Динамо» Махачкала – «Динамо»

11-й тур (4–6 октября)

«Зенит» – «Оренбург»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – «Химки»
«Динамо» – ЦСКА
«Локомотив» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Динамо» Махачкала
«Рубин» – «Ахмат»
«Акрон» – «Пари НН»

12-й тур (18–21 октября)

«Спартак» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Факел»
«Рубин» – «Динамо»
«Пари НН» – «Ростов»
«Оренбург» – «Крылья Советов»
«Динамо» Махачкала – ЦСКА
«Акрон» – «Зенит»
«Химки» – «Локомотив»

13-й тур (25–28 октября)

«Зенит» – «Локомотив»
«Ростов» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
ЦСКА – «Факел»
«Пари НН» – «Спартак»
«Оренбург» – «Рубин»
«Динамо» Махачкала – «Акрон»
«Химки» – «Динамо»

14-й тур (1–4 ноября)

«Зенит» – «Динамо» Махачкала
«Краснодар» – «Оренбург»
ЦСКА – «Спартак»
«Динамо» – «Ростов»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Пари НН»
«Факел» – «Химки»
«Акрон» – «Крылья Советов»

15-й тур (8–10 ноября)

«Спартак» – «Акрон»
«Ростов» – «Химки»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» – «Пари НН»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Зенит»
«Рубин» – «Краснодар»
«Динамо» Махачкала – «Оренбург»

16-й тур (22–25 ноября)

«Спартак» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
ЦСКА – «Ростов»
«Факел» – «Динамо»
«Рубин» – «Акрон»
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала
«Оренбург» – «Зенит»
«Химки» – «Краснодар»

17-й тур (29 ноября – 2 декабря)

«Зенит» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Пари НН»
«Краснодар» – «Спартак»
ЦСКА – «Рубин»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – «Динамо»
«Динамо» Махачкала – «Факел»
«Акрон» – «Оренбург»

18-й тур (6–9 декабря)

«Зенит» – «Акрон»
«Спартак» – «Пари НН»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Динамо» – «Химки»
«Ахмат» – «Оренбург»
«Факел» – ЦСКА
«Динамо» Махачкала – «Рубин»

19-й тур (28 февраля – 3 марта)

«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Динамо»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Рубин»
«Пари НН» – «Акрон»
«Динамо» Махачкала – «Локомотив»
«Химки» – «Факел»

20-й тур (7–10 марта)

«Крылья Советов» – «Акрон»
ЦСКА – «Химки»
«Динамо» – «Динамо» Махачкала
«Локомотив» – «Ахмат»
«Факел» – «Зенит»
«Рубин» – «Спартак»
«Пари НН» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Ростов»

21-й тур (14–16 марта)

«Спартак» – «Зенит»
«Ростов» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Динамо»
«Рубин» – «Пари НН»
«Оренбург» – «Факел»
«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»
«Акрон» – ЦСКА
«Химки» – «Ахмат»

22-й тур (28–31 марта)

«Зенит» – «Рубин»
«Краснодар» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Динамо» Махачкала
«Динамо» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Спартак»
«Акрон» – «Ростов»
«Химки» – «Пари НН»

23-й тур (4–7 апреля)

«Ростов» – «Спартак»
«Краснодар» – «Акрон»
«Крылья Советов» – «Рубин»
ЦСКА – «Динамо»
«Локомотив» – «Зенит»
«Факел» – «Ахмат»
«Пари НН» – «Оренбург»
«Динамо» Махачкала – «Химки»

24-й тур (11–14 апреля)

«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – «Динамо» Махачкала
«Ахмат» – «Ростов»
«Рубин» – «Локомотив»
«Пари НН» – «Динамо»
«Оренбург» – ЦСКА
«Акрон» – «Факел»
«Химки» – «Крылья Советов»

25-й тур (18–21 апреля)

«Зенит» – «Химки»
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Рубин»
«Локомотив» – «Пари НН»
«Факел» – «Ростов»
«Оренбург» – «Динамо» Махачкала
«Акрон» – «Спартак»

26-й тур (25–28 апреля)

«Спартак» – ЦСКА
«Ростов» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Динамо» – «Зенит»
«Рубин» – «Факел»
«Пари НН» – «Ахмат»
«Динамо» Махачкала – «Краснодар»
«Химки» – «Акрон»

27-й тур (2–5 мая)

«Зенит» – «Пари НН»
«Спартак» – «Факел»
«Краснодар» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Динамо»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – ЦСКА
«Акрон» – «Динамо» Махачкала
«Химки» – «Ростов»

28-й тур (9–12 мая)

ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Спартак»
«Факел» – «Локомотив»
«Рубин» – «Ростов»
«Пари НН» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Химки»
«Динамо» Махачкала – «Зенит»
«Акрон» – «Ахмат»

29-й тур (16–19 мая)

«Ростов» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Динамо» – «Акрон»
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала
«Пари НН» – «Факел»
«Оренбург» – «Краснодар»
«Химки» – «Рубин»

30-й тур (24 мая)

«Зенит» – «Ахмат»
«Спартак» – «Химки»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Пари НН»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Рубин» – «Оренбург»
«Динамо» Махачкала – «Ростов»
«Акрон» – «Локомотив»

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