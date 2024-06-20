Стал известен календарь матчей «Зенита» в сезоне-2024/2025 в РПЛ и Кубке России.
Календарь «Зенита» в РПЛ:
1-й тур (19–22 июля)
«Крылья Советов» – «Зенит»
2-й тур (26–29 июля)
«Рубин» – «Зенит»
3-й тур (2–5 августа)
«Зенит» – «Ростов»
4-й тур (9–12 августа)
«Зенит» – «Динамо»
5-й тур (16–19 августа)
«Химки» – «Зенит»
6-й тур (23–26 августа)
«Зенит» – «Спартак»
7-й тур (30 августа – 1 сентября)
«Пари НН» – «Зенит»
8-й тур (13–16 сентября)
ЦСКА – «Зенит»
9-й тур (20–23 сентября)
«Зенит» – «Факел»
10-й тур (27–30 сентября)
«Краснодар» – «Зенит»
11-й тур (4–6 октября)
«Зенит» – «Оренбург»
12-й тур (18–21 октября)
«Акрон» – «Зенит»
13-й тур (25–28 октября)
«Зенит» – «Локомотив»
14-й тур (1–4 ноября)
«Зенит» – «Динамо» Махачкала
15-й тур (8–10 ноября)
«Ахмат» – «Зенит»
16-й тур (22–25 ноября)
«Оренбург» – «Зенит»
17-й тур (29 ноября – 2 декабря)
«Зенит» – «Крылья Советов»
18-й тур (6–9 декабря)
«Зенит» – «Акрон»
19-й тур (28 февраля – 3 марта)
«Зенит» – ЦСКА
20-й тур (7–10 марта)
«Факел» – «Зенит»
21-й тур (14–16 марта)
«Спартак» – «Зенит»
22-й тур (28–31 марта)
«Зенит» – «Рубин»
23-й тур (4–7 апреля)
«Локомотив» – «Зенит»
24-й тур (11–14 апреля)
«Зенит» – «Краснодар»
25-й тур (18–21 апреля)
«Зенит» – «Химки»
26-й тур (25–28 апреля)
«Динамо» – «Зенит»
27-й тур (2–5 мая)
«Зенит» – «Пари НН»
28-й тур (9–12 мая)
«Динамо» Махачкала – «Зенит»
29-й тур (16–19 мая)
«Ростов» – «Зенит»
30-й тур (24 мая)
«Зенит» – «Ахмат»
Календарь «Зенита» в Кубке России:
Тур 1 (30 июля – 1 августа)
«Зенит – «Факел»
Тур 2 (13–15 августа)
«Рубин» – «Зенит»
Тур 3 (27–29 августа)
«Акрон» – «Зенит»
Тур 4 (17–19 сентября)
«Зенит» – «Рубин»
Тур 5 (1–3 октября)
«Зенит» – «Акрон»
Тур 6 (22–24 октября)
«Факел» – «Зенит»