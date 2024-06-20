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Календарь матчей «Зенита» в сезоне-2024/2025 в РПЛ и Кубке России

Стал известен календарь матчей «Зенита» в сезоне-2024/2025 в РПЛ и Кубке России.

Календарь «Зенита» в РПЛ:

1-й тур (19–22 июля)

«Крылья Советов» – «Зенит»

2-й тур (26–29 июля)

«Рубин» – «Зенит»

3-й тур (2–5 августа)

«Зенит» – «Ростов»

4-й тур (9–12 августа)

«Зенит» – «Динамо»

5-й тур (16–19 августа)

«Химки» – «Зенит»

6-й тур (23–26 августа)

«Зенит» – «Спартак»

7-й тур (30 августа – 1 сентября)

«Пари НН» – «Зенит»

8-й тур (13–16 сентября)

ЦСКА – «Зенит»

9-й тур (20–23 сентября)

«Зенит» – «Факел»

10-й тур (27–30 сентября)

«Краснодар» – «Зенит»

11-й тур (4–6 октября)

«Зенит» – «Оренбург»

12-й тур (18–21 октября)

«Акрон» – «Зенит»

13-й тур (25–28 октября)

«Зенит» – «Локомотив»

14-й тур (1–4 ноября)

«Зенит» – «Динамо» Махачкала

15-й тур (8–10 ноября)

«Ахмат» – «Зенит»

16-й тур (22–25 ноября)

«Оренбург» – «Зенит»

17-й тур (29 ноября – 2 декабря)

«Зенит» – «Крылья Советов»

18-й тур (6–9 декабря)

«Зенит» – «Акрон»

19-й тур (28 февраля – 3 марта)

«Зенит» – ЦСКА

20-й тур (7–10 марта)

«Факел» – «Зенит»

21-й тур (14–16 марта)

«Спартак» – «Зенит»

22-й тур (28–31 марта)

«Зенит» – «Рубин»

23-й тур (4–7 апреля)

«Локомотив» – «Зенит»

24-й тур (11–14 апреля)

«Зенит» – «Краснодар»

25-й тур (18–21 апреля)

«Зенит» – «Химки»

26-й тур (25–28 апреля)

«Динамо» – «Зенит»

27-й тур (2–5 мая)

«Зенит» – «Пари НН»

28-й тур (9–12 мая)

«Динамо» Махачкала – «Зенит»

29-й тур (16–19 мая)

«Ростов» – «Зенит»

30-й тур (24 мая)

«Зенит» – «Ахмат»

Календарь «Зенита» в Кубке России:

Тур 1 (30 июля – 1 августа)

«Зенит – «Факел»

Тур 2 (13–15 августа)

«Рубин» – «Зенит»

Тур 3 (27–29 августа)

«Акрон» – «Зенит»

Тур 4 (17–19 сентября)

«Зенит» – «Рубин»

Тур 5 (1–3 октября)

«Зенит» – «Акрон»

Тур 6 (22–24 октября)

«Факел» – «Зенит»