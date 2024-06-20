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Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 19 июля

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 19 июля
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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте представила полный календарь на сезон-2024/2025. Согласно данному календарю, 1-й тур нового сезона РПЛ стартует 19 июля и продлится до 22 июля.

Матчи, которые будут сыграны в 1-м туре РПЛ в сезоне-2024/2025 (19–22 июля):

«Ростов» – ЦСКА;
«Крылья Советов» – «Зенит»;
«Динамо» – «Факел»;
«Локомотив» – «Акрон»;
«Ахмат» – «Краснодар»;
«Пари НН» – «Рубин»;
«Оренбург» – «Спартак»;
«Химки» – «Динамо» Махачкала.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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