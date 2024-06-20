Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 19 июля

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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте представила полный календарь на сезон-2024/2025. Согласно данному календарю, 1-й тур нового сезона РПЛ стартует 19 июля и продлится до 22 июля.

Матчи, которые будут сыграны в 1-м туре РПЛ в сезоне-2024/2025 (19–22 июля):

«Ростов» – ЦСКА;

«Крылья Советов» – «Зенит»;

«Динамо» – «Факел»;

«Локомотив» – «Акрон»;

«Ахмат» – «Краснодар»;

«Пари НН» – «Рубин»;

«Оренбург» – «Спартак»;

«Химки» – «Динамо» Махачкала.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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