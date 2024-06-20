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Клубы РПЛ уйдут на зимнюю паузу в сезоне-2024/2025 после девятого декабря

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте представила полный календарь на сезон-2024/2025. Согласно данному календарю, клубы РПЛ уйдут на зимнюю паузу в сезоне-2024/2025 после 18-го тура, который продлится с 6-го по 9-е декабря.

Матчи, которые будут сыграны в последнем туру перед уходом клубов РПЛ на зимнюю паузу в сезоне-2024/2025:

«Зенит» – «Акрон»

«Спартак» – «Пари НН»

«Ростов» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Локомотив»

«Динамо» – «Химки»

«Ахмат» – «Оренбург»

«Факел» – ЦСКА

«Динамо» (Махачкала) – «Рубин»

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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