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Последний тур РПЛ сезона-2024/2025 пройдёт 24 мая

Последний тур РПЛ сезона-2024/2025 пройдёт 24 мая
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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте представила полный календарь на сезон-2024/2025. Согласно данному календарю, все матчи 30-го тура нового сезона РПЛ пройдут 24 мая.

Матчи, которые будут сыграны в 30-м туре РПЛ в сезоне-2024/2025 (24 мая):

«Зенит» – «Ахмат»;
«Спартак» – «Химки»;
«Краснодар» – «Динамо»;
ЦСКА – «Пари НН»;
«Факел» – «Крылья Советов»;
«Рубин» – «Оренбург»;
«Динамо» Махачкала – «Ростов»;
«Акрон» – «Локомотив».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. Бело-голубым нужно было сыграть вничью с «Краснодаром» в 30-м туре, чтобы стать чемпионами, но команда потерпела поражение.

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