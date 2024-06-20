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Стало известно, когда «Зенит» сыграет со «Спартаком» в новом сезоне РПЛ

В новом сезоне Российской Премьер-Лиги, который стартует 19 июля, «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в 6-м туре (23–26 августа), а также в 21-м туре (14–16 марта).

Матч 6-го тура пройдёт на домашнем стадионе сине-бело-голубых. Встреча 21-го тура состоится на домашней арене московского клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отставая от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

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