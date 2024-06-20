Сборная Испании обыграла Италию в матче Евро-2024 благодаря автоголу Калафьори

Завершился матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Италии. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Матч завершился победой сборной Испании со счётом 1:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 55-й минуте защитник сборной Италии Риккардо Калафьори забил гол в свои ворота. Этот мяч остался единственным в матче.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем: