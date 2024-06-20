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Кузьмичёв: Антон Миранчук рассматривает варианты с европейскими клубами

Кузьмичёв: Антон Миранчук рассматривает варианты с европейскими клубами
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о будущем 28-летнего российского полузащитника и воспитанника железнодорожников Антона Миранчука.

«На сегодняшний день ситуация с Миранчуком не поменялась. Антон рассматривает варианты с европейскими клубами. От «Локомотива» не было никакого нового предложения. Было предложение, исходя из их потолка зарплат, но с тех пор ничего не поменялось. Уровень Антона довольно высокий. В любом топ-5 чемпионате он бы смотрелся органично. Допускаю, что «Манчестер Сити» или «Реал» не проявляют предметного интереса, но остальные клубы вполне могут заинтересоваться», – приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Миранчук находится в статусе свободного агента, так как его прежний контракт с «Локомотивом» истёк в начале июня 2024 года. В прошлом сезоне хавбек провёл 38 матчей, забил восемь голов и сделал семь голевых передач.

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