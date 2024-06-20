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Сборная Испании досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Испании досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2024
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Обыграв сборную Италии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (1:0), испанская национальная команда гарантировала себе выход в 1/8 финала этого турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке. Таким образом, даже в случае поражения в 3-м туре группового этапа испанская национальная команда выйдет в 1/8 финала Евро-2024.

В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.

Матч проходил на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении.

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