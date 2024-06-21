Навас: нынешняя сборная Испании похожа на ту, что была в последнее время

Бывший игрок «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас ответил на вопрос, является ли нынешний состав сборной Испании сильнейшим за последнее время.

«Нынешняя сборная Испании похожа на ту, что была в последнее время. Возможно, что с учётом опыта Начо, Карвахаля или Родри они немного выше других испанских сборных, выступавших в последних чемпионатах. Но в вопросе индивидуального качества уровень, на мой взгляд, аналогичен», — приводит слова Наваса Metaratings.

20 июня завершился матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Италии. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Матч завершился победой сборной Испании со счётом 1:0. После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В.