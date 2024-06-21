Евро-2024: результаты матчей 20 июня, турнирная таблица

20 июня на Евро-2024 состоялись три матча. Эти игры проходили в группах В и С.

Результаты матчей чемпионата Европы, 20 июня:

группа B. Испания — Италия — 1:0;

группа С. Словения — Сербия — 1:1;

группа С. Дания — Англия — 1:1.

Группа B: после двух туров группового этапа Евро-2024 квартет B возглавляет сборная Испании, которая набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала этого соревнования. Сборная Италии с тремя очками расположилась на второй строчке. На третьем месте находится Албания (одно очко). Замыкает группу сборная Хорватии, набравшая одно очко.

группа С: после двух туров группового этапа Евро-2024 квартет С возглавляет сборная Англии, набравшая четыре очка. Сборная Дании с двумя очками расположилась на второй строчке. На третьем месте находится Словения (два очка). Замыкает группу сборная Сербии, набравшая одно очко.

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