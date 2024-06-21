Стал известен календарь матчей «Спартака» в сезоне-2024/2025 в РПЛ и Кубке России

Пресс-служба московского «Спартака» в социальных сетях опубликовала календарь матчей команды в сезоне-2024/2025 в РПЛ и Кубке России.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отстав от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

Напомним, в групповом раунде Пути РПЛ сыграют два круга, всего шесть матчей у каждой команды. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф), третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире. Жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ прошла 10 июня. Таким образом, есть вероятность, что после завершения группового этапа матчей в календаре красно-белых станет больше.