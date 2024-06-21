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Сборная Италии установила свой антирекорд по ударам за матч на Евро

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии уступила Испании со счётом 0:1, итальянская национальная команда установила свой антирекорд по ударам за матч на Евро, нанеся их в количестве четырёх. Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении.

На 55-й минуте защитник сборной Италии Риккардо Калафьори забил гол в свои ворота. Этот мяч остался единственным в матче.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.

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