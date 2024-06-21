Спаллетти объяснил, почему сборная Италии уступила Испании в матче Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением, почему его команда проиграла Испании в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 0:1.

«Разница в свежести. Они были более свежими, чем мы. Мы часто с запозданием читали игру. Мы показали более низкий уровень реакции, возвращения в оборону для восстановления нижнего блока. Они были круче нас и создали нам проблемы благодаря своей скорости», — приводит слова Спаллетти сайт журналист Альфредо Педуллы.

Напомним, игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении.

На 55-й минуте защитник сборной Италии Риккардо Калафьори забил гол в свои ворота. Этот мяч остался единственным в матче.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.

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