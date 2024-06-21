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Вратарь сборной Италии Доннарумма высказался о матче с Испанией на Евро-2024

Вратарь сборной Италии Доннарумма высказался о матче с Испанией на Евро-2024
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о матче с Испанией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Мы все выигрываем и проигрываем вместе. Команда отдала всё, но нам не удалось взять игру в свои руки, и мы совершили слишком много простых ошибок. Теперь нужно сыграть против Хорватии. Мы преуспели только в последние 10-15 минут. Если вы позволите Испании играть в свой футбол всю игру, то они причинят вам боль», — приводит слова Доннаруммы журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении.

На 55-й минуте защитник сборной Италии Риккардо Калафьори забил гол в свои ворота. Этот мяч остался единственным в матче.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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