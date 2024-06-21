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Расписание всех московских дерби в РПЛ сезона-2024/2025

Расписание всех московских дерби в РПЛ сезона-2024/2025
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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте представила полный календарь на сезон-2024/2025.

Представляем вашему вниманию расписание всех московских дерби РПЛ в грядущем сезоне:

2-й тур (26–29 июля)

«Динамо» – «Локомотив»

5-й тур (16–19 августа)

ЦСКА – «Локомотив»

9-й тур (20–23 сентября)

«Спартак» – «Динамо»

10-й тур (27–30 сентября)

«Локомотив» – «Спартак»

11-й тур (4–6 октября)

«Динамо» – ЦСКА

14-й тур (1–4 ноября)

ЦСКА – «Спартак»

16-й тур (22–25 ноября)

«Спартак» – «Локомотив»

21-й тур (14–16 марта)

«Локомотив» – «Динамо»

23-й тур (4–7 апреля)

ЦСКА – «Динамо»

26-й тур (25–28 апреля)

«Спартак» – ЦСКА

28-й тур (9–12 мая)

«Динамо» – «Спартак»

29-й тур (16–19 мая)

«Локомотив» – ЦСКА

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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