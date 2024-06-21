ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нетфуллин: Вернблум буквально гнобил молодых в ЦСКА

Нетфуллин: Вернблум буквально гнобил молодых в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин рассказал о своеобразном отношении бывшего хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума к молодым футболистам.

– Правда, что он буквально гнобил молодых в ЦСКА?
– Правда. Воспринималось неприятно, но это особенности скандинавского темперамента. Доставалось за любую ошибку. Ты неточно сделал передачу – и он тут же пихает, хотя сам техникой не выделялся, – приводит слова Нетфуллина Metaratings.

Нетфуллин принадлежал армейцам с 2011 по 2014 год. В его активе 10 игр во всех турнирах без результативных действий.

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». За время выступлений за армейцев он сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола, сделал 17 результативных передач, а также получил 93 жёлтые и три красные карточки. Летом 2018 года швед покинул ЦСКА по окончании контракта.

Материалы по теме
«В ЦСКА меня убьют». А. Березуцкий сказал, в чём прав Вернблум в скандальном интервью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android