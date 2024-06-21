Нетфуллин: Вернблум буквально гнобил молодых в ЦСКА

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин рассказал о своеобразном отношении бывшего хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума к молодым футболистам.

– Правда, что он буквально гнобил молодых в ЦСКА?

– Правда. Воспринималось неприятно, но это особенности скандинавского темперамента. Доставалось за любую ошибку. Ты неточно сделал передачу – и он тут же пихает, хотя сам техникой не выделялся, – приводит слова Нетфуллина Metaratings.

Нетфуллин принадлежал армейцам с 2011 по 2014 год. В его активе 10 игр во всех турнирах без результативных действий.

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». За время выступлений за армейцев он сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола, сделал 17 результативных передач, а также получил 93 жёлтые и три красные карточки. Летом 2018 года швед покинул ЦСКА по окончании контракта.