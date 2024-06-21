Нетфуллин — о скандальном интервью Вернблума: его слова неправильно интерпретировали

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин высказался о нашумевшем интервью экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. Шведский хавбек ранее дал скандальное интервью, в котором извинился за период выступлений в России и рассказал о подробностях пребывания в московской команде. В частности, Вернблум рассказал о проблемах армейцев с базой.

«Я поверхностно читал перевод колонки. Думаю, что его слова до конца неправильно интерпретировали. Мне кажется, Понтус – обычный суровый боец, который приезжал, отрабатывал и уезжал. Делал это профессионально, но особо тёплых чувств не питал», – приводит слова Нетфуллина Metaratings.

Нетфуллин принадлежал армейцам с 2011 по 2014 год. В его активе 10 игр во всех турнирах без результативных действий.

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». За время выступлений за армейцев он сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола, сделал 17 результативных передач, а также получил 93 жёлтые и три красные карточки. Летом 2018 года швед покинул ЦСКА по окончании контракта.