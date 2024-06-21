«Нет никого лучше нас». Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о матче с Италией на Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выказался о матче с Италией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Мы должны продолжать работать на том же уровне. Нет никого лучше нас. Мы с уважением относимся ко всем сборным, но мы должны продолжать играть и быть убеждены в этом. У нас есть хорошая возможность пройти далеко в турнире, если будем продолжать действовать так, как мы это делаем сейчас», — приводит слова де ла Фуэнте интернет-издание AS.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.