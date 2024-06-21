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«Нет никого лучше нас». Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о матче с Италией на Евро

«Нет никого лучше нас». Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о матче с Италией на Евро
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выказался о матче с Италией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Мы должны продолжать работать на том же уровне. Нет никого лучше нас. Мы с уважением относимся ко всем сборным, но мы должны продолжать играть и быть убеждены в этом. У нас есть хорошая возможность пройти далеко в турнире, если будем продолжать действовать так, как мы это делаем сейчас», — приводит слова де ла Фуэнте интернет-издание AS.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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