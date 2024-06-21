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Нико Уильямс высказался о том, что стал лучшим игроком в матче с Италией на Евро

Нико Уильямс высказался о том, что стал лучшим игроком в матче с Италией на Евро
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Нападающий сборной Испании Нико Уильямс высказался о том, что стал игроком матча с Италией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Я думаю, что это мое самое яркое выступление за сборную Испании, и я надеюсь, что смогу помочь команде настолько, насколько это возможно. Владение мячом — это моя слабая сторона, и я намерен работать над этим, но, тем не менее, я рад результату.

Я очень сосредоточен на Евро и делаю все, что в моих силах, чтобы помочь главному тренеру. Я всегда мечтал выступать на таком уровне, сыграть на чемпионате Европы и стать лучшим игроком матча. Я в восторге», — приводит слова Уильямса пресс-служба УЕФА.

Напомним, игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении.

На 55-й минуте защитник сборной Италии Риккардо Калафьори забил гол в свои ворота. Этот мяч остался единственным в матче.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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