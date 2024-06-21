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Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
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Аргентина — Канада: во сколько начало матча Кубка Америки, где смотреть прямую трансляцию

Аргентина — Канада: во сколько начало матча Кубка Америки, где смотреть прямую трансляцию
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21 июня сборная Аргентины проведёт стартовый матч на Кубке Америки, где сыграет с национальной командой Канады. Встреча состоится в Португесе на стадионе «Хесус Валенсуэла». Начало матча – в 3:00 мск.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 1-й тур
21 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Также в группе Аргентины и Канады находятся национальные команды Перу и Чили.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.
Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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