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Аргентина — Канада: во сколько начало матча Кубка Америки, где смотреть прямую трансляцию

21 июня сборная Аргентины проведёт стартовый матч на Кубке Америки, где сыграет с национальной командой Канады. Встреча состоится в Португесе на стадионе «Хесус Валенсуэла». Начало матча – в 3:00 мск.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Также в группе Аргентины и Канады находятся национальные команды Перу и Чили.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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