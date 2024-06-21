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Аргентина — Канада. Прямая трансляция
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Аргентина — Канада: стартовые составы команд на матч Копа-2024

Аргентина — Канада: стартовые составы команд на матч Копа-2024
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21 июня сборная Аргентины проведёт стартовый матч на Кубке Америки, где сыграет с национальной командой Канады. Встреча состоится в Португесе на стадионе «Хесус Валенсуэла». Начало матча – в 3:00 мск.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 1-й тур
21 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Стартовые составы команд.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.

Канада: Максим Крепо, Алистер Джонстон, Мойзе Бомбито, Дерек Корнелиус, Альфонсо Дэвис, Исмаэль Коне, Стефен Эуштакиу, Тейджон Бьюкенен, Лиам Миллар, Джонатан Дэвид и Кайл Ларин.

Фото: Пресс-служба Кубка Америки

Фото: Пресс-служба Кубка Америки

Также в группе Аргентины и Канады находятся национальные команды Перу и Чили. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки
Турнирная таблица матчей Кубка Америки
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