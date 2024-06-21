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Тренер сборной Украины рассказал, почему вышел из раздевалки после разгрома от Румынии

Тренер сборной Украины рассказал, почему вышел из раздевалки после разгрома от Румынии
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему покинул раздевалку национальной команды после матча с Румынией (0:3) на Евро-2024. Напомним, ранее сообщалось, что после встречи игроки сборной Украины попросили тренера выйти из раздевалки.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«Если вы живёте на Украине, то знаете, что игроки могут разговаривать между собой. Действительно, эта игра была очень важной для всей страны. После игры они по-мужски хотели поговорить и спросили, почему была такая отдача на поле. Я считаю, что она была недостаточна.

Я считаю, это нормально в нашей стране. Может, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята говорят между собой и спрашивают друг друга, почему так было. Вот почему я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили, хотели поговорить раздельно, между собой», — сказал Ребров на пресс-конференции.

В следующем матче сборная Украины встретится со Словакией. Игра состоится 21 июня.

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