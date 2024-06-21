Тренер Испании высказался о победе над Италией в матче Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу своей команды в матче с Италией (1:0) во 2-м туре чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Я счастлив и горжусь этими игроками. На днях я сказал, что они никогда не устают играть и побеждать, и они снова это доказали. Матч получился сложным. Мы доминировали во всех фазах игры, создали много моментов, однако разница в счёте невелика. Каждая игра на чемпионате Европы отличается от другой. Надо продолжать работать с той же скромностью, понимая, что есть куда расти. Следующие игры потребуют улучшения, и наши футболисты на это способны», — приводит слова де ла Фуэнте интернет-издание AS.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: