Лучано Спаллетти назвал основную причину поражения Италии от Испании на Евро

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о том, почему его команда проиграла Испании в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 0:1.

«Была слишком большая пропасть. Мы постоянно были растянуты, нам никогда не удавалось сжать расстояние между линиями. Соперник доставил нам больше проблем, чем можно предположить по счёту. Мы боролись с их контрпрессингом, но мы также допустили несколько ошибок в простых передачах, а этого позволить мы себе не можем.

Нам нужно было сохранить владение мячом, как мы это делали в предыдущих матчах. Сегодня вечером мы были вялыми. Это основная причина, по которой мы проиграли. Испания сегодня была командой, а мы не смогли этого сделать. Это заслуженная победа Испании», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

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