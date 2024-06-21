Форвард «Рубина» и сборной Албании Даку выступил с заявлением о скандале на Евро-2024

Нападающий сборной Албании и «Рубина» Мирлинд Даку выступил с заявлением о скандале вокруг его слов на Евро-2024.

«Всем привет. Во-первых, я благодарен всем тем, кто поддерживал нас в хорошие и трудные моменты на Евро-2024. Как и у любого футболиста, в такие моменты эмоции переходят на другой уровень, который можно понять только на поле. Трудно описать ощущения от игры за эту национальную команду, за этих замечательных болельщиков, которые дарят нам безграничную любовь, как и наш девиз «Любите Албанию без границ». Чувствую, что я кого-то обидел после матча с Хорватией, это эффект от игры так сказался. Я продолжаю работать вместе со всей группой над нашими мечтами. Прощать свойственно мужчине, и я чувствую моральный и профессиональный долг сделать это ради всех тех, кто пострадал. С уважением, Мирлинд Даку», — написал футболист на своей странице в социальной сети.

Ранее появилась информация, что Даку зарядил оскорбляющую кричалку в адрес македонцев после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Хорватии (2:2).

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