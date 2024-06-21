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Лионель Месси выйдет в стартовом составе Аргентины в матче 1-го тура Копа-2024 с Канадой

21 июня сборная Аргентины проведёт стартовый матч на Кубке Америки, где сыграет с национальной командой Канады. Встреча состоится в Португесе на стадионе «Хесус Валенсуэла». Начало матча – 03:00 мск. Звёздный форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы команд.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.

Канада: Максим Крепо, Алистер Джонстон, Мойзе Бомбито, Дерек Корнелиус, Альфонсо Дэвис, Исмаэль Коне, Стефен Эуштакиу, Тейджон Бьюкенен, Лиам Миллар, Джонатан Дэвид и Кайл Ларин.

Также в группе Аргентины и Канады находятся национальные команды Перу и Чили. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Лионель Месси сыграл в теннис: