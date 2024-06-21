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Роналду опубликовал пост, в котором назвал три главных качества сборной Португалии

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост на своей странице в социальной сети перед матчем 2-го тура чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

«Единство, сосредоточенность и преданность», — подписал Роналду фото на странице в своей соцсети.

Фото: Фото из личного архива Криштиану Роналду

Отметим, Роналду стал лучшим игроком 1-го матча своей команды с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22).

Напомним, следующий матч Португалия проведёт 22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Боруссия) с Турцией, начало в 19:00 мск.

Национальные команды Португалии и Турции на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией. В минувшем сезоне Роналду во всех турнирах сыграл 45 матчей, забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач.

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