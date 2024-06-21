ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Украина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду опубликовал пост, в котором назвал три главных качества сборной Португалии

Роналду опубликовал пост, в котором назвал три главных качества сборной Португалии
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост на своей странице в социальной сети перед матчем 2-го тура чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Единство, сосредоточенность и преданность», — подписал Роналду фото на странице в своей соцсети.

Фото: Фото из личного архива Криштиану Роналду

Отметим, Роналду стал лучшим игроком 1-го матча своей команды с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22).

Напомним, следующий матч Португалия проведёт 22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Боруссия) с Турцией, начало в 19:00 мск.

Национальные команды Португалии и Турции на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией. В минувшем сезоне Роналду во всех турнирах сыграл 45 матчей, забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач.

Материалы по теме
Сборная Португалии обратилась к болельщикам после победы над Чехией на Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android