Роналду опубликовал пост, в котором назвал три главных качества сборной Португалии

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост на своей странице в социальной сети перед матчем 2-го тура чемпионата Европы — 2024 с Турцией.
«Единство, сосредоточенность и преданность», — подписал Роналду фото на странице в своей соцсети.
Фото: Фото из личного архива Криштиану Роналду
Отметим, Роналду стал лучшим игроком 1-го матча своей команды с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22).
Напомним, следующий матч Португалия проведёт 22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Боруссия) с Турцией, начало в 19:00 мск.
Национальные команды Португалии и Турции на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией. В минувшем сезоне Роналду во всех турнирах сыграл 45 матчей, забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач.
Звёздные «ветераны» Евро-2024: