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«Я бы разозлился и кричал». Фердинанд – об игре Гарри Кейна в матче Англии с Данией

«Я бы разозлился и кричал». Фердинанд – об игре Гарри Кейна в матче Англии с Данией
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал игру нападающего национальной команды Англии Гарри Кейна в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Данией (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

«Я бы разозлился на Кейна. Я бы кричал. Я бы не мог допустить, чтобы мой центральный нападающий не выполнял ту же нагрузку, что и другие игроки. Мне нужно видеть такую же нагрузку и интенсивность от Кейна», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка. В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Матч состоится 25 июня.

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