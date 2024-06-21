«Я бы разозлился и кричал». Фердинанд – об игре Гарри Кейна в матче Англии с Данией

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал игру нападающего национальной команды Англии Гарри Кейна в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Данией (1:1).

«Я бы разозлился на Кейна. Я бы кричал. Я бы не мог допустить, чтобы мой центральный нападающий не выполнял ту же нагрузку, что и другие игроки. Мне нужно видеть такую же нагрузку и интенсивность от Кейна», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка. В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Матч состоится 25 июня.

Датские фанаты скандируют: «Англия никогда не вернётся домой»