Егор Титов высказался о ведущих игроках «Локомотива по итогам сезона-2023/2024

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился впечатлениями от игры «Локомотива» в минувшем сезоне.

«Поначалу казалось, что с Дзюбой «Локомотив» – одна команда, а без Дзюбы – совсем другая. Но потом Михаил Галактионов нашёл золотую середину. Здорово провёл весеннюю часть Глушенков, он был явный лидер. К нему подтянулся Миранчук, который наконец-то начал играть в составе. Я удивлялся, что Миранчук, такой опытный мастер, и не играет. Плюс стал играть Жемалетдинов. От этих футболистов всегда ждёшь, что они должны стать лидерами сегодняшнего «Локомотива» и повести за собой команду. Мне кажется, у Глушенкова это прямо великолепно получилось. Поэтому сейчас и ходят слухи, что и «Зенит» хочет его, и «Спартак» хочет. И будет очень жаль, если Миранчук и Жемалетдинов так и не смогут договориться с «Локомотивом». Это будет огромная потеря для железнодорожников.

«Спартак» в своё время, так скажем, не дотерпел (Глушенков выступал за «Спартак» до 2022 года. — Прим. «Чемпионата»), а так парень играл бы сейчас в составе, на ведущих ролях. Но один тренер его видел в составе, другой — нет. А он, видите, как раскрылся в «Крыльях», и через «Крылья» уже оказался в «Локомотиве», где стал лидером и вызывается в сборную регулярно», – приводит слова Титова «РБ Спорт»

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб. 20 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе игрока. Контракт с Глушенковым подписан по схеме «4+1»

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