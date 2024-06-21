Вейналдум рассказал, как относится к Мбаппе накануне матча Евро-2024

Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум высказался о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе накануне матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Моё впечатление о нём, наверное, такое же, как и у всех. На данный момент он, пожалуй, лучший игрок в мире. То, что он делает на поле, говорит само за себя. Когда я был в Париже, мы зависали вместе, вдали от тренировок и матчей. Мы регулярно виделись. У нас была отличная дружба, и с тех пор мы поддерживаем связь», — приводит слова Вейналдума официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Нидерландов и Францией состоится 21 июня, начало – 22:00 мск.

В предыдущем матче сборная Нидерландов обыграла национальную команду Польши (2:1), а сборная Франции одолела Австрию (1:0).

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа