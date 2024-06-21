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Нетфуллин: Акинфеев не срывался на нас, как Вернблум

Нетфуллин: Акинфеев не срывался на нас, как Вернблум
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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин рассказал о совместных тренировках в ЦСКА с голкипером Игорем Акинфеевым.

«Акинфеев и подсказывал, и мог по-рабочему напихать. Как Вернблум на нас не срывался. В том ЦСКА ты не мог валять дурака, иначе тебе сразу прилетит от старшего товарища, – приводит слова Нетфуллина Metaratings.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основную команду ЦСКА он выступает с 2003 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.

Всего за основную команду ЦСКА Акинфеев принял участие в 765 матчах во всех турнирах, 318 из которых отыграл «на ноль». В минувшем сезоне Акинфеев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, девять из которых отыграл «на ноль».

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