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Тренер сборной Украины Ребров высказался о предстоящем матче со Словакией на Евро-2024

Тренер сборной Украины Ребров высказался о предстоящем матче со Словакией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о предстоящем матче с национальной командой Словакии во 2-м круге чемпионате Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда считал Словакию сильной командой. У неё есть игроки, представляющие хорошие клубы. Когда я проанализировал их, я увидел, что они очень дисциплинированы. Они великолепно выиграли у Бельгии. Мы очень уважаем их. Это Евро — высший уровень. Для некоторых игроков это первый чемпионат Европы и для них это большая ответственность. Нам нужно уважать и поддерживать команду. Будут ошибки — это неизбежно. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы извлекли», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Матч между Словакией и Украиной состоится 21 июня, начало – 16:00 мск.

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