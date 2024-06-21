Тренер сборной Украины Ребров высказался о предстоящем матче со Словакией на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о предстоящем матче с национальной командой Словакии во 2-м круге чемпионате Европы – 2024.

«Я всегда считал Словакию сильной командой. У неё есть игроки, представляющие хорошие клубы. Когда я проанализировал их, я увидел, что они очень дисциплинированы. Они великолепно выиграли у Бельгии. Мы очень уважаем их. Это Евро — высший уровень. Для некоторых игроков это первый чемпионат Европы и для них это большая ответственность. Нам нужно уважать и поддерживать команду. Будут ошибки — это неизбежно. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы извлекли», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Матч между Словакией и Украиной состоится 21 июня, начало – 16:00 мск.

Джокович поддержал сборную Сербии по футболу на Евро-2024