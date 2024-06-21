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Аргентина — Канада: Хулиан Альварес забил первый гол аргентинцев на Копа-2024

Аргентина — Канада: Хулиан Альварес забил первый гол аргентинцев на Копа-2024
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В эти минуты идёт матч открытия Кубка Америки по футболу – 2024, в котором встречаются сборные Аргентины и Канады. Игра проходит в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной Аргентины.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 1-й тур
21 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 49'     2:0 Мартинес – 88'    

На 49-й минуте счёт встречи открыл форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. Голевая передача на счету хавбека «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. Таким образом, этот мяч стал первым для Аргентины в текущем розыгрыше Кубка Америки.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Также в группе Аргентины и Канады находятся национальные команды Перу и Чили. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки
Турнирная таблица Кубка Америки
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