Риккардо Калафьори вошёл в историю сборной Италии после автогола в игре с Испанией

Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори, забив в свои ворота в матче чемпионата Европы — 2024 с Испанией (0:1), вошёл в историю своей национальной команды. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, 22-летний футболист стал автором первого автогола «Скуадры адзурры» в истории турнира.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке. В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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Евро-2024: итоговый список команд: