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Куман поделился ожиданиями от предстоящего матча Нидерланды – Франция на Евро-2024

Куман поделился ожиданиями от предстоящего матча Нидерланды – Франция на Евро-2024
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем матче с национальной командой Франции во 2-м туре Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урок, который мы извлекли из игры с Польшей, заключался в том, что мы должны играть на высоком уровне в течение 90 минут, а не только 60. Кроме того, нужно быть терпеливыми. И всегда помнить, что может случиться, если ты потеряешь мяч.

Со сборной Франции мы много играли в последние годы. Мы знаем, чего ожидать. Нам придётся действовать очень хорошо, чтобы добиться желаемого результата», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Матч между Нидерландами и Францией состоится 21 июня. Напомним, в первом матче на турнире сборная Нидерландов обыграла Польшу со счётом 2:1, а Франция одолела Австрию (1:0).

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