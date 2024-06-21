«Челси» предложил € 50 млн за 20-летнего форварда «Атлетико» — Моретто

Лондонский «Челси» сделал три предложения по трансферу 20-летнего форварда мадридского «Атлетико» Самуэля Омородиона. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, лондонский клуб трижды обращался к мадридскому «Атлетико» для трансфера испанского нападающего. Последнее предложение «синих» достигло € 50 млн и бонусы, но «матрасники» отказались от продажи игрока.

Сообщается, что «Атлетико» хочет сохранить Омородиона на следующий сезон. Ранее в СМИ сообщалось, что испанец может покинуть команду, если летом за него будет предложено в районе € 80 млн.

Форвард является воспитанником «Гранады», за которую сыграл в 1-м туре Ла Лиги минувшего сезона и поразил ворота «Атлетико». После этого матча испанец оформил переход в мадридский клуб, откуда уже и отправился в аренду в «Алавес». Всего в минувшем сезоне во всех турнирах испанец сыграл в 36 матчах, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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