Аргентина — Канада: Лаутаро Мартинес забил с передачи Лионеля Месси

В эти минуты идёт матч открытия Кубка Америки по футболу – 2024, в котором встречаются сборные Аргентины и Канады. Игра проходит в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Аргентины.

На 89-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес увеличил преимущество команды, забив с передачи Лионеля Месси.

Также в группе Аргентины и Канады находятся национальные команды Перу и Чили. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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