Передача Месси помогла сборной Аргентины с победы стартовать на Кубке Америки

В ночь с 20 на 21 июня сборная Аргентины провела стартовый матч на Кубке Америки – 2024. проходила в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 2:0.

На 49-й минуте счёт встречи открыл форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. Голевая передача на счету хавбека «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. На 89-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес увеличил преимущество команды, забив с передачи Лионеля Месси.

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Также в группе Аргентины и Канады находятся национальные команды Перу и Чили. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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