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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 21 июня

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 21 июня
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Сегодня, 21 июня, состоялся первый игровой день Кубка Америки, который проходит в США. В рамках турнира был сыгран один матч между сборными Аргентины и Канады. Матч завершился победой небесно-голубых со счётом 2:0.

Забитыми мячами в составе Аргентины отметились на 49 минуте нападающий Хулиан Альварес и 88 минуте нападающий Лаутаро Мартинес.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 1-й тур
21 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 49'     2:0 Мартинес – 88'    

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь Копа-2024
Турнирная таблица Копа-2024
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