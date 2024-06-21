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Круговой опубликовал пост, посвящённый сборам в ЦСКА

Круговой опубликовал пост, посвящённый сборам в ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый началу подготовки к новому сезону-2024/25.

«Начали подготовку к сезону», — подписал публикацию Круговой.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён из главной команды «Зенита» в «Зенит-2». В дубле сине-бело-голубых он успел провести девять матчей, в которых сумел забить один гол и оформить две голевые передачи. Круговой является воспитанником санкт-петербургского клуба. В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

18 июня футболист прибыл в расположение ЦСКА, который проводит летнюю подготовку к следующему сезону РПЛ.

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