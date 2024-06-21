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«Он не успевает всех спасти». Златко Далич заступился за защитника Марсело Брозовича

«Он не успевает всех спасти». Златко Далич заступился за защитника Марсело Брозовича
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался об игре защитника национально команды Марсело Брозовича.

19 июня Хорватия сыграла вничью с Албанией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

«Марсело Брозович — великий хорватский футбол, который всегда старался изо всех сил. Дело не в нём, а во всей команде. Впереди много ошибок, и он не успевает всех спасти», — приводит слова Далича пресс-служба хорватской сборной.

После двух матчей хорваты занимают последнее место с 1 очком в группе В с Испанией (6 очков), Италией (3 очка) и Албанией (1 очко).

Следующий матч Хорватия проведёт 24 июня на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг) с Италией в 22:00 по мск.

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