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«Он не успевает всех спасти». Златко Далич заступился за защитника Марсело Брозовича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался об игре защитника национально команды Марсело Брозовича.

19 июня Хорватия сыграла вничью с Албанией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Марсело Брозович — великий хорватский футбол, который всегда старался изо всех сил. Дело не в нём, а во всей команде. Впереди много ошибок, и он не успевает всех спасти», — приводит слова Далича пресс-служба хорватской сборной.

После двух матчей хорваты занимают последнее место с 1 очком в группе В с Испанией (6 очков), Италией (3 очка) и Албанией (1 очко).

Следующий матч Хорватия проведёт 24 июня на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг) с Италией в 22:00 по мск.

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