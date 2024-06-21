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Расписание матчей Евро-2024 на 21 июня

Расписание матчей Евро-2024 на 21 июня
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Сегодня, 21 июня, состоится седьмой игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: сначала сыграют команды из группы Е, сборная Словакии примет сборную Украины, а после свои матчи проведут сборные из группы В, Польша сыграет с Австрией, а Нидерланды с Францией.

Расписание Евро-2024 на 20 июня:

  • Словакия — Украина. 16:00 мск;
  • Польша — Австрия. 19:00 мск;
  • Нидерланды — Франция. 22:00 мск.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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