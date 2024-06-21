«Кошмар какой-то». Бубнов раскритиковал игру вратарей на чемпионате Европы — 2024

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал уровень выступления вратарей на чемпионате Европы 2024 года.

«Нынешний чемпионат Европы неприятно удивляет уровнем вратарей. Трудно припомнить турнир, на котором бы стражи ворот допускали такое количество результативных ошибок.

Вратарю чехов Индржиху Станеку в эпизоде с первым голом [в матче с Португалией] нужно было намертво зафиксировать мяч, а он отбил перед собой. Кошмар какой-то! Стоит вспомнить и конкурента Сафонова в «ПСЖ» Доннарумму, запустившему от албанцев в ближний угол. И такие ситуации возникают практически в каждой игре», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.