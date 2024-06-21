Игорь Шалимов раскритиковал игру сборной Италии в матче с Испанией на Евро-2024

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал победу национальной команды Испании в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией (1:0).

«Можно сказать, что такая игра сборной Италии — это удивительно. При Спаллетти Италия контролировала мяч достаточно много. В той же первой игре против албанцев. И «Наполи» в похожей на испанцев манере играл при Спаллетти, когда они выиграли «скудетто». Сегодня же мы увидели полное и подавляющее преимущество сборной Испании. И контроль мяча был, и при потере мяча они накрывали итальянцев, на флангах переигрывали соперника. Подавляющее преимущество сборной Испании», — сказал Шалимов в эфире «Все на Матч».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.