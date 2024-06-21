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Мор: сборная Сербии отскочила в матче со Словенией

Мор: сборная Сербии отскочила в матче со Словенией
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ничейный результат матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Сербии и Словении (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Карничник – 69'     1:1 Йович – 90+5'    

«Перед игрой я думал, что сербы победят, но в этом матче они отскочили. Большинство времени доминировали словенцы. Они вышли на поле очень заряженными, показали хорошее движение. Если брать матч, то словенцы заслужили победу больше, чем сербы», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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