Мор: сборная Сербии отскочила в матче со Словенией

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ничейный результат матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Сербии и Словении (1:1).

«Перед игрой я думал, что сербы победят, но в этом матче они отскочили. Большинство времени доминировали словенцы. Они вышли на поле очень заряженными, показали хорошее движение. Если брать матч, то словенцы заслужили победу больше, чем сербы», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.